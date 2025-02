Lewis Hamilton wciąż wygrywa z czasem

Ostatnie sezony były dla niego trudne: przegrywał nie tylko z rywalami z zewnątrz, bo ostatnio jego gwiazda bladła także na tle zespołowego partnera George’a Russella. Hamilton wciąż błyszczał wyścigowym wyczuciem, dorzucał zwycięstwa i podia, ale pod względem tempa kwalifikacyjnego odstawał od młodszego rodaka, co rodziło pytania, czy najlepsze lata ma już za sobą.

W taką nutę uderzył Toto Wolff, szef Mercedesa, wspominając o „okresie przydatności”, głównie w kontekście obciążeń.

Musiał się potem gęsto tłumaczyć, zwłaszcza że Hamilton w takich wyścigach, jak deszczowe zmagania na Silverstone – gdzie triumfował po raz dziewiąty, ustanawiając rekord wygranych na jednym torze – udowadniał, że wciąż wygrywa z czasem.

Im bliżej było rozstania, tym mocniej Wolff zmieniał narrację. Już pod koniec sezonu stwierdził nawet, że Mercedes nie sprostał oczekiwaniom Hamiltona i nie przygotował wystarczająco dobrego samochodu. Sam jednak nie chciał zaoferować mu kontraktu dłuższego niż roczny.

Siedmiokrotny mistrz świata z pewnością potrzebował innego środowiska, nowego otwarcia. Ferrari pod wodzą Frédérica Vasseura, z którym Hamilton z sukcesami współpracował w seriach juniorskich, regularnie poprawia osiągi oraz poziom organizacji pracy. Transfer oznacza też jednak nową rywalizację, bo liderem zespołu z Maranello jest przecież Charles Leclerc.

To starcie może być fascynującym widowiskiem. A jeśli projektanci oraz inżynierowie Ferrari przygotują maszynę na poziomie ambicji oraz historycznych sukcesów, to Hamilton może dokonać tego, co nie udało się innym wielokrotnym mistrzom świata, trafiającym do stajni Ferrari.