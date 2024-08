Paryż 2024. Polski boks czekał 32 lata. Julia Szeremeta zdobędzie olimpijski medal!

Pięściarka Julia Szeremeta awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego w wadze do 57 kg. To oznacza, że zdobędzie co najmniej brązowy medal. - Nie zatrzymuję się, idę po złoto - mówi.