Walka stulecia rozstrzygnięta. Ołeksandr Usyk wygrywa z Tysonem Furym

Na szali niekwestionowane mistrzostwo świata w boksie

Stawką tego pojedynku było niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Na szali znalazły się pasy kategorii ciężkiej WBC (należący do Fury'ego), IBF, IBO, WBA i WBO (należące do Usyka). Tym samym po raz pierwszy od 24 lat wyłoniony został niekwestionowany czempion królewskiej wagi. 37-letni Ukrainiec jest pierwszą osobą, która zdobyła wszystkie pasy mistrzowskie wagi ciężkiej od czasu Lennoxa Lewisa.

Blisko 36-letni Fury doznał pierwszej porażki na zawodowym ringu, po 34 zwycięstwach i jednym remisie. Rok starszy Usyk ma na koncie 22 wygrane w 22 walkach.

W dosyć szokujących wynik walki komentował Tyson Fury, nawiązując do wojny w Ukrainie. - Jestem przekonany, że wygrałem tę walkę. Uważam, że on był lepszy w kilku rundach, ale to ja zwyciężyłem w większości z nich — wyznał Fury podczas rozmowy dla telewizji DAZN.

Po czym dodał: - Uważam, że obaj stoczyliśmy dobrą walkę, najlepszą, jaką mogliśmy. Ale jak wiemy, jego kraj jest w stanie wojny. Ludzie stają po stronie państwa, który toczy wojnę.

Fury będzie miał możliwość wykazania czy jest lepszym bokserem już niedługo. Kontrakt na walkę zawierał klauzulę automatycznego rewanżu. Wszystko wskazuje na to, że obaj bokserzy zmierzą się ze sobą ponownie jesienią.