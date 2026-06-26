Iga Świątek rozpocznie rywalizację w tegorocznym Wimbledonie od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. Dla Polki ważną informacją jest również układ drabinki. Już na etapie losowania stało się jasne, że nie może spotkać się z Aryną Sabalenką przed finałem.

Reklama Reklama

Losowanie sprawiło, że Świątek znalazła się w dolnej części turniejowej drabinki. Oznacza to, że z Aryną Sabalenką może zmierzyć się dopiero w finale.

W tej części drabinki znajdują się również m.in. Jelena Rybakina, Elina Switolina, Amanda Anisimowa oraz Marta Kostiuk.

Wimbledon. Rywalki pozostałych Polek

Magdalena Fręch w pierwszej rundzie zmierzy się z Anną Kalinską. Magda Linette rozpocznie turniej od wymagającego spotkania z Mirrą Andriejewą, a Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę z Tajlandii, Mananchayę Sawangkaew.

Aryna Sabalenka rozpocznie turniej meczem z Teodorą Kostović. Do górnej części drabinki trafiły również m.in. Mirra Andriejewa, Jessica Pegula oraz Karolina Muchova. W tej samej połówce znalazła się także Maja Chwalińska.

Najciekawsze mecze pierwszej rundy

Serena Williams turniej rozpocznie od pojedynku z Mayą Joint, Coco Gauff zmierzy się z Tamarą Korpatsch, Emma Navarro z Paulą Badosą, Naomi Osaka z Elsą Jacquemot, Marta Kostiuk zagra z Nadią Podoroską, a na Jelenę Rybakinę czeka Lois Boisson.