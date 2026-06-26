Iga Świątek uniknęła najgorszego scenariusza, jakim byłaby konieczność gry już w pierwszej rundzie z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Obronę tytułu zacznie meczem z Taylor Townsend (81. WTA). 30-letnia Amerykanka wygrywała Wimbledon w deblu (2024), ale w singlu była najwyżej w drugiej rundzie.

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Już w trzeciej rundzie Iga może trafić na wracającą na korty po czteroletniej przerwie Serenę Williams. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa spotka się na początek z Australijką Mayą Joint.

Wimbledon. Z kim zagrają Iga Świątek i Maja Chwalińska?

W ćwierćfinale potencjalną rywalką Polki może być Ukrainka Elina Switolina (8.), a w półfinale – Kazaszka Jelena Rybakina (2.) lub Amerykanka Amanda Anisimova (6.), którą rok temu pokonała w walce o trofeum. Z Aryną Sabalenka może się zmierzyć dopiero w finale.

W tej części drabinki co liderka światowego rankingu jest także Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros, która dzięki dzikiej karcie nie musiała przebijać się przez eliminacje, zagra w pierwszej rundzie z kwalifikantką z Tajlandii Mananchayą Sawangkaew (164.). W trzeciej może trafić na Czeszkę Karolinę Muchovą (11.), a w czwartej – na Mirrę Andriejewą (5.), z którą przegrała w wielkoszlemowym finale w Paryżu.

Wimbledon. Rosjanki na drodze Magdy Linette i Magdaleny Fręch

Najpierw 19-letnia Rosjanka musi jednak pokonać Magdę Linette. Szczęścia w losowaniu nie miała też Magdalena Fręch, którą czeka pojedynek z inną Rosjanką Anną Kalinską (20.).

Sabalenka rozpocznie turniej meczem z Serbką Teodorą Kostović. Coco Gauff zmierzy się z Niemką Tamarą Korpatsch, Amerykanka Emma Navarro z Hiszpanką Paulą Badosą, a Japonka Naomi Osaka z Francuzką Elsą Jacquemot. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Argentynką Nadią Podoroską, a na Rybakinę czeka Francuzka Lois Boisson.

Okazję do rewanżu będzie miał Kamil Majchrzak. Polak, który niedawno triumfował na trawie w turnieju w holenderskim 's-Hertogenbosch zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo (33. ATP.). Przegrał z nim w trzech setach w pierwszej rundzie Roland Garros. Wymagający rywal czeka także na Huberta Hurkacza, który trafił na Norwega Caspera Ruuda (12.).

Wimbledon rusza w poniedziałek i potrwa do 12 lipca. Transmisje w sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box Go.