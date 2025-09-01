Iga Świątek w swojej bańce. Doprowadziła Rosjankę do łez i ma ćwierćfinał US Open

Aktualizacja: 01.09.2025 22:26 Publikacja: 01.09.2025 22:04
Iga Świątek
Foto: Geoff Burke-Imagn Images/Reuters
To był awans w trybie turbo. Zajął Idze 64 minuty. Jej rywalka, schodząc z kortu, nie wierzyła, że to już koniec. Z trudem powstrzymywała łzy.
W poprzednich trzech rundach Aleksandrowa nie straciła choćby seta, a mecz ze Świątek rozpoczęła od prowadzenia 3:2. 12. rakieta świata dołączyła jednak do długiej listy tenisistek, które przekonały się, że Igi lepiej nie drażnić.
Polka kłopoty miała tylko na początku. Później wrzuciła wyższy bieg i nie było czego zbierać. To była deklasacja.
– Najbardziej jestem zadowolona z intensywności i koncentracji. Aleksandrowa grała bardzo szybko, kort był nieco inny, ale potem byłam już w swojej bańce. Podejmowałam ryzykowne decyzje. Jestem zadowolona z serwisu – opowiadała Świątek po meczu.
Zanim jednak udzieliła wywiadu, chwyciła za telefon i wysłała sms-a. – To do mojego trenera, poprosiłam o zarezerwowanie kortu treningowego na 10 minut, jeśli to będzie możliwe. Dla mnie ważne jest, by stawać się cały czas lepszą – podkreśliła.
W środowym ćwierćfinale zmierzy się z Amandą Anisimovą lub Beatriz Haddad Maią. Spotkanie Amerykanki z Brazylijką zaplanowano na godzinę trzecią w nocy z poniedziałku na wtorek.
Anisimovą Iga rozbiła kilka tygodni temu 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu. Z Haddad Maią też ma korzystny bilans. Grały ze sobą cztery razy, Polka odniosła trzy zwycięstwa – ostatnie rok temu w ćwierćfinale w Madrycie (4:6, 6:0, 6:2).
Takiego sezonu Świątek jeszcze nie miała. Po raz pierwszy w karierze awansowała co najmniej do ćwierćfinału każdego z czterech turniejów wielkoszlemowych w tym samym roku. W Australian Open i Roland Garros była w półfinale, Wimbledon wygrała. Czy rok zakończy kolejnym triumfem?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To był awans w trybie turbo. Zajął Idze 64 minuty. Jej rywalka, schodząc z kortu, nie wierzyła, że to już koniec. Z trudem powstrzymywała łzy.
W poprzednich trzech rundach Aleksandrowa nie straciła choćby seta, a mecz ze Świątek rozpoczęła od prowadzenia 3:2. 12. rakieta świata dołączyła jednak do długiej listy tenisistek, które przekonały się, że Igi lepiej nie drażnić.
Z US Open pożegnali się już Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak, który przegrał z kontuzją. O polskie emocje za...
Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Peyton Stearns 6:7 (6-8), 6:3, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy US Open, p...
Po zwycięstwie 6:1, 4:6, 6:4 nad Holenderką Suzan Lamens Iga Świątek jest w trzeciej rundzie US Open. Nie obyło...
Iga Świątek zaczęła US Open od zwycięstwa 6:1, 6:2 nad Kolumbijką Emilianą Arango. W drugiej rundzie są też już...
W czwartek odbyło się losowanie turnieju singlowego US Open. Iga Świątek, która dotarła do finału miksta, zmierz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas