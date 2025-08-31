US Open. Została nam już tylko Iga Świątek

Aktualizacja: 31.08.2025 11:56 Publikacja: 31.08.2025 06:40
Iga Świątek
Foto: Mike Frey-Imagn Images/Reuters
Początek meczu Igi Świątek z Anną Kalinską mógł budzić obawy, czy to nie będzie czarna sobota dla polskich tenisistów.
Polka przegrywała z Rosjanką już 1:5, ale nie pierwszy raz udowodniła, że nie ma dla niej sytuacji bez wyjścia. Doprowadziła do remisu, później do tie-breaka, a w nim pokazała siłę.
Kalinska się irytowała, dyskutowała ze swoją trenerką, uderzała rakietą w ziemię. Jej gra kompletnie się rozsypała, ale w drugim secie uspokoiła nerwy i dotrzymywała kroku Świątek. Zawiesiła wysoko poprzeczkę, to był zdecydowanie najtrudniejszy mecz Polki w US Open.
– Anna grała świetnie, trafiała wiele ryzykownych uderzeń. Miałam wrażenie, że też gram dobrze, ale popełniałam błędy. Później to ona zaczęła się mylić i się usztywniła – opowiadała Iga.
O ćwierćfinał powalczy z inną Rosjanką – Jekateriną Aleksandrową (12. WTA), która rozbiła w godzinę 6:0, 6:1 Niemkę Laurę Siegemund i dotąd nie straciła w Nowym Jorku jeszcze seta. Bilans bezpośrednich spotkań jest korzystny dla Polki (4-2).
Wcześniej z US Open odpadło dwoje Polaków. Magdalena Fręch odebrała lekcję tenisa od Coco Gauff. Z trzecią rakietą świata przegrała 3:6, 1:6. Nawiązać walkę zdołała tylko w pierwszym secie.
Trzeba powiedzieć uczciwie, że każdy inny scenariusz byłby dużą niespodzianką, skoro Gauff to jedna z faworytek turnieju, triumfatorka US Open 2023, która w dodatku może liczyć na wsparcie własnej publiczności. Fręch i tak ma prawo być zadowolona. W Nowym Jorku osiągnęła najlepszy wynik w karierze.
Spory niedosyt odczuwa za to Kamil Majchrzak. Był faworytem starcia ze szwajcarskim kwalifikantem Leandro Riedim, ale na korcie wytrzymał niecałe pół godziny. Skreczował przy stanie 3:5.
Ból żeber doskwierał mu już w trakcie spotkania z Rosjaninem Karenem Chaczanowem. Wówczas niosła go jednak adrenalina i zwyciężył po pięciosetowej batalii. W sobotę nie był w stanie serwować i choć zaczął od prowadzenia 3:0, to przegrał pięć kolejnych gemów. Wtedy uznał, że dalsza gra nie ma sensu.
Źródło: rp.pl
