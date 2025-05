Roland Garros. Iga Świątek nie ma litości dla Emmy Raducanu. Jest awans do trzeciej rundy

Teraz dzień przerwy, a w piątek w trzeciej rundzie Iga zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Sara Bejlek - Jaqueline Cristian. Z żadną z nich nasza tenisistka jeszcze nie grała.

Kiedy w Roland Garros gra Magdalena Fręch?

Pierwsza to mierząca zaledwie 157 cm 19-letnia kwalifikantka z Czech (188. WTA), w Paryżu sprawiła już niespodziankę, eliminując Ukrainkę Martę Kostiuk. Druga to obecnie najwyżej klasyfikowana rumuńska tenisistka (60.), ale jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie to trzecia runda (tegoroczny Australian Open).

Iga problemów mieć więc znów nie powinna. Te mogą się pojawić dopiero w 1/8 finału, jeśli trafi na Jelenę Rybakinę lub Jelenę Ostapenko.

Czwartek w Paryżu nie będzie jednak dniem pozbawionym polskich emocji. Przed południem (11.00) na kort wyjdzie Magdalena Fręch. O trzecią rundę powalczy z Czeszką Marketą Vondrousovą, triumfatorką Wimbledonu 2023.