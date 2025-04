WTA w Stuttgarcie. Iga Świątek schodzi na ziemię

Świątek potrafi jednak w Stuttgarcie grać. W 2022 i 2023 roku dostała tu porsche za zwycięstwo. W obu finałach zdecydowanie pokonała Arynę Sabalenkę, oddając Białorusince łącznie pięć gemów.

Kiedy Iga Świątek wygrała ostatni turniej?

Nigdy jednak przed wiosenną odsłoną tenisowego roku wiceliderka rankingu nie znajdowała się w tak trudnej sytuacji jak obecnie. Fakty są znane. Dopingowa sprawa, która wymagała wyjaśnienia, zmiana trenera, nieustanny sportowy niedosyt. Świątek od 8 czerwca nie wygrała turnieju. W tym sezonie, choć za każdym razem docierała co najmniej do ćwierćfinału, miała kilka wpadek, z których największą jest ostatnia porażka w Miami, z notowaną wówczas na 140. miejscu na świecie Filipinką Alexandrą Ealą.

Świątek miała trzy tygodnie, żeby odpocząć, wyciągnąć wnioski, przeanalizować sytuację. Nie podjęła żadnych pochopnych decyzji. Pracuje w tym samym otoczeniu, według tego samego planu. Niedawno zamieściła na mediach społecznościowych zdjęcia z treningów na siłowni.

Nie wiemy jednak, jak się czuje, a w świetle tego, co się działo w tym roku, i co ją czeka, sfera mentalna przygotowań będzie najważniejsza. Presja bowiem rośnie. Świątek ma wiele do stracenia.

Z kim może zagrać Iga Światek w Stuttgarcie?

Polska tenisistka do 9 czerwca będzie bronić 4195 punktów. Za półfinał w Stuttgarcie to 195, a za zwycięstwa w Madrycie i Rzymie – po 1000, za triumf w Roland Garros – 2000. W tym samym czasie w ubiegłym roku Sabalenka zdobyła 1730, trzecia dziś na świecie Pegula – 0, a czwarta Coco Gauff – 1290.