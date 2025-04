Katarzyna Kawa w formie tuż przed turniejem w Radomiu

Przeciwniczki wystąpią w silnych składach. W Szwajcarii zabraknie Belindy Bencić, ale pojawi się Viktorija Golubić i Jil Teichmann, Ukraina przyjeżdża z Eliną Switoliną, Martą Kostiuk, solidnymi deblistkami Ljudmiłą i Nadią Kiczenkok. Do finałów w Shenzhen awansuje tylko zwycięzca i nie ma co liczyć na „dzikie karty”. Droga do Chin bez Świątek i Fręch w drużynie, choć z wracającymi do formy Linette i Kawą, znacznie się wydłużyła.

Jessica Pegula za plecami Igi Świątek

W kobiecym tenisie ten i poprzedni tydzień to rozgrzewka przed zasadniczą częścią sezonu na nawierzchni ziemnej. Oprócz turnieju w Bogocie panie w WTA zagrały w Charleston na specyficznej niebieskiej mączce.

Zwycięstwo odniosła Jessica Pegula. Amerykanka pokonała w finale swą rodaczkę Sofię Kenin 6:3, 7:5. To ósme trofeum w karierze 31-letniej zawodniczki, drugie w tym roku po wygranej w Austin. Pegula doszła też do finału WTA 1000 w Miami, w którym uległa Arynie Sabalence.

Ma dobry czas, o czym można się przekonać patrząc na ranking. Wyprzedziła właśnie Coco Gauff i znajduje się tuż za plecami Świątek. Polka ma nad Amerykanką przewagę 1369 pkt. To nie tak dużo, biorąc pod uwagę, że Pegula w poprzednim sezonie opuściła sezon na mączce i tej wiosny będzie tylko powiększać swój dorobek.