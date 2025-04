– Jest to wszystko z tyłu mojej głowy. Miałem trzy przesłuchania i wszystkie poszły dobrze, więc mam nadzieję, że tak samo będzie z kolejnym. Najważniejsze pozostaje dla mnie to, że ludzie, których mam wokół siebie i którzy mnie znają, wierzą w to, co mówię – zapewniał sam Sinner.

Jannik Sinner ma psychikę z żelaza. Wróci jeszcze silniejszy?

Doszło do ugody, bo strony najwyraźniej nie były pewne swoich kart. Wiele zależało od losowania składu orzekającego. Słyszeliśmy, że szansę faktycznie ocenia się 50 na 50. Sinner ryzykował długie zawieszenie, a WADA znaczące osłabienie kodeksu antydopingowego. Ostatecznie zainteresowani zgodzili się, że trzy miesiące to kara proporcjonalna do stopnia winy.

Już gdy ważyła się kwestia wniesienia przez WADA odwołania, Sinner udowodnił, że ma psychikę z żelaza. Od momentu gdy świat dowiedział się o jego wpadce, odniósł 31 zwycięstw w 32 meczach. Wygrał turnieje w Szanghaju i Nowym Jorku, był najlepszy w ATP Masters oraz Australian Open.

Niewykluczone, że teraz wróci jeszcze silniejszy, skoro dostał czas, którego w gęstym kalendarzu tenisowego sezonu zazwyczaj brakuje. Jego nowy trener przygotowania fizycznego Marco Panichi mówił na początku marca w SkySports: – Możemy pogłębić teraz pewne aspekty, które wcześniej chcieliśmy poprawić. Mówimy jednak o detalach. Ten bolid F1 jest już naprawdę zaawansowany.