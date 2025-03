Rosjanka została Australijką. Daria Kasatkina rozpoczyna nowy rozdział

Akt wielkiej odwagi

Rosyjskie media krytykują Kasatkinę teraz po zmianie obywatelstwa. Co było do przewidzenia uznają to „za zdradę”. Z kolei media zachodnie jej decyzję nazywają „aktem wielkiej odwagi”.

Tenisistka nie kryje, że „niektóre aspekty tej decyzji nie były łatwe”. Podziękowała swoje rodzinie, która nadal przebywa w Rosji, a także trenerom, którzy doprowadzili ją do wielkich sukcesów. Było ich sporo. W październiku 2022 roku była ósmą tenisistką świata. Wygrała osiem turniejów WTA, 11 razy grała w finałach, była w półfinale Roland Garros (2022). W 2021 roku zdobyła z reprezentacją Rosji Billie Jean King Cup.

– Zawsze będę szanowała swoje pochodzenie – podkreśliła. Dodała, że teraz „pisze nowy rozdział”, w swoim życiu i sportowej karierze.