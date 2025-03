Co się dzieje z Igą Świątek?

Co się więc dzieje z najlepszą przez blisko dwa sezony zawodniczką na świecie? Ponosi coraz więcej porażek, z zawodniczkami młodszymi od siebie jak Andriejewa, a teraz dodatkowo z dużo niżej notowanymi jak Eala.

Od lat to samo: brak radości i kruchość Igi Świątek

W intersującym wywiadzie dla portalu sport.pl Piotr Woźniacki, ojciec i trener byłej liderki rankingu Karoliny wskazuje na mentalną stronę życia i co za tym idzie postawy na korcie Świątek. „Bez radości to nie ma sensu” – powiedział. Sugeruje, że polska tenisistka jest wypalona, potrzebuje odpoczynku, spotkania ze znajomymi kolegami i koleżankami, odwrócenia głowy od tenisa i własnego sztabu. Woźniacki twierdzi, że w „domu u Igi Świątek brakuje powietrza, czyli po prostu trzeba go przewietrzyć”.

Na ten problem już dawno zwracali uwagę inni trenerzy, czy zagraniczni komentatorzy. Dwa lata temu po przegranej w Indian Wells z Jeleną Rybakiną francuski dziennik „L’Equipe” napisał, że „sytuacja u Świątek zaczyna wymykać się spod kontroli” i dziennikarze również zwrócili uwagę na aspekt mentalny, na „kruchość” naszej tenisistki.

„Iga Świątek pracuje dużo nad mentalnością, cały czas podróżuje ze swoją trener mentalną (Darią Abramowicz - przyp. ok), która jest obecna nawet na konferencjach prasowych. Zbyt wiele analiz nie jest jednak gwarancją całkowitej kontroli psychiki” – pisali Francuzi.

Ivan Ljubicić, były chorwacki tenisista, później m.in. trener Rogera Federera w rozmowie z Joanna Sakowicz-Kostecką kilka miesięcy później analizował, że Świątek jest „zbyt zestresowana, zbyt poważna”, zalecał Świątek relaks i „otoczenie się bardziej zabawnymi osobami”. Wypisz, wymaluj to samo co dziś w pewnym sensie powtarza po dwóch latach, tym razem po porażce z Ealą, Woźniacki.