WTA w Dubaju. Zwycięstwo 17-letniej Rosjanki. Kim jest Mirra Andriejewa?

Na początku 2022 roku siostry udały się w dalszą tenisową podróż. Mirra nie poleciała jednak jak Szarapowa na Florydę. Miała do wyboru akademię Rafaela Nadala na Majorce lub Elite Tennis Center w Cannes. Rosjanka postawiła na Francję. Selekcja do ETC odbywa się niezwykle starannie. Nie każdy może tam znaleźć miejsce. Dwójka trenerów Jean-Christophe Faurel i Jean-Rene Lisnard dbają o wysoki poziom tej placówki. Wybierają najlepszych. Długie lata trenował tam Daniił Miedwiediew i inni rosyjscy zawodnicy i zawodniczki. Czuła się tam jak u siebie.

Czytaj więcej Tenis Czy uczciwość w tenisie jeszcze istnieje? Echa sprawy Jannika Sinnera Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zawiesiła na trzy miesiące Jannika Sinnera. Liderowi rankingu ATP groziła dwuletnia dyskwalifikacja. Obie strony zawarły ugodę. Porozumienie wywołało gorącą dyskusję i wiele wątpliwości.

- W tej chwili jest jak gąbka. Ma pragnienie nauki i dojrzałości, wchłania wiedzę tak jak tego chcą wszyscy trenerzy. Nie trzeba jej uczyć gry w tenisa. Moim zdaniem ma w sobie coś z Miedwiediewa. A ma dopiero 15 lat – mówił w „L’Equipe” Lisnard po kilku miesiącach pracy z rewelacyjną nastolatką z Krasnojarska.

To tylko dziecko – ostrzegali. A grała jak dorosła

Jeszcze będąc w Cannes Andriejewa zaczęła rozpychać się łokciami w tenisowym świecie. Zagrała w finale juniorskiego Australian Open, a potem odniosła 16 zwycięstw z rzędu zwycięstw wśród profesjonalistów, w turniejach ITF i w swoim debiucie w WTA 1000 - w Madrycie, gdzie doszła do czwartej rundy (pokonała m.in. Magdę Linette, przegrała z Aryną Sabalenką).

Odbywając ten rajd miała 16 lat! Co oczywiste, wzrosło zainteresowanie zdolną tenisistką, więc trenerzy przestrzegali ją i najbliższe otoczenie: - Uwaga! Mamy do czynienia z cudownym dzieckiem. Ale to tylko dziecko – podkreślał Lisnard. Andriejewa pod każdym względem okazała się niezwykle dojrzała i dorosła, może poza tym, że często płakała po porażkach.