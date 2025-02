ATP 250 w Marsylii. Hubert Hurkacz w swoim żywiole

Sterylne warunki panujące w hali mają duże znaczenie. Mówił o tym Alcaraz już po finale z de Minaurem. Hiszpan w Rotterdamie wystąpił m.in. właśnie po to, aby uczyć się dostrajania do wyzwań, jakie rodzą turnieje pod dachem. Podkreślał wagę serwisu. A podanie to przecież najpotężniejsza broń Hurkacza, co potwierdził w minionym tygodniu.

ATP 250 w Marsylii. Kto rywalem Huberta Hurkacza?

Teraz przed Polakiem turniej ATP 250 w Marsylii. Hurkacz w Palais des Sports triumfował dwa lata temu, pokonując w finale Benjamina Bonziego. Rok temu nasz tenisista uległ tam w półfinale innemu Francuzowi Ugo Humbertowi.

Jest rozstawiony z numerem czwartym. W pierwszej rundzie ma wolny los, w drugiej spotka się ze zwycięzcą spotkania Zhang Zhihzen (ATP 52) – Quentin Halys (ATP 74). Z „jedynką” gra w Marsylii Daniił Miedwiediew, który – wraz ze Stanem Wawrinką i Richardem Gasquetem – otrzymał dziką kartę. „Dwójkę” ma Hubert, co oznacza, że w półfinale możliwy jest rewanż za ubiegły rok pomiędzy Polakiem a Francuzem.

Turniej liczy sobie już 32 lata. W przyszłym roku odbędzie się już w nowym terminie, w październiku. ATP szykuje się bowiem powoli do tego, aby w lutym do kalendarza wcisnąć kolejny turniej ATP 1000, najprawdopodobniej w Arabii Saudyjskiej.

Open 13 Provence wygrywali m.in.: Boris Becker, Roger Federer, Andy Murray, Juan Martin del Potro, Stefanos Tsitsipas czy Miedwiediew. Jest też na tej liście zwycięzców Hurkacz. Wrocławianin zawsze czuł się tam dobrze, a impreza w Rotterdamie potwierdziła, że tenis w hali to wciąż jego żywioł.