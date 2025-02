Ojciec dał córce rakietę do ręki, ale wkrótce przekazał jej tenisowe kształcenie w ręce Melanie Molitor, czyli matka Martiny Hingis, która później także włączyła się w pomoc Belindzie. Ta czesko-słowacko-szwajcarska szkoła szybko przyniosła efekty. Bencic już w 2015 roku wygrała turnieje w Eastbourne i Toronto, pokonując m. in. Serenę Williams, Simonę Halep, Wozniacki oraz Anę Ivanović.

Minęło kilka miesięcy i jako 18-latka w czwartej rundzie Australian Open musiała uznać wyższość Marii Szarapowej, czyli gwiazdy, z którą dekadę wcześniej zrobiła sobie zdjęcie. Kwitła, była już nawet siódma na świecie, ale karierę w 2017 roku na pięć miesięcy wyhamowała jej kontuzja nadgarstka. Potrzebowała dwóch lat, żeby się odbudować, aż WTA przyznała jej nagrodę za „powrót roku”.

To był 2019 rok, jej kariera szczytu sięgnęła dwa lata później. Bencic zdobyła złoto (singel) i srebro (debel) igrzysk olimpijskich w Tokio. - Jeśli zakończę karierę bez wygrania żadnego kolejnego meczu, wciąż będę szczęśliwa – mówiła. Od momentu, gdy tenis wrócił na igrzyska (1988), w dwóch finałach podczas jednej edycji grały tylko Serena i Venus Williams, Andy Murray oraz Nicolas Massu.

Zaszła w ciążę jako 15. zawodniczka świata, dziś jest na razie 65. - Tenis kiedyś był dla mnie jedynym życiem. To rodziło też presję, bo o nieudanym treningu potrafiłam myśleć przez cały dzień. Teraz to raczej praca, choć wciąż ważna, podchodzę do niej z pasją. Mogę jednak przegrać bez poczucia: „O Boże, to koniec” - mówi Bencic i niewykluczone, że ta nowa perspektywa to dziś jej największa siła.