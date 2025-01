Polska gra w Pucharze Davisa. Hubert Hurkacz nie pomoże

O co grają Polacy w Pucharze Davisa?

Stawką spotkania jest awans do Grupy Światowej I. Na tym etapie Pucharu Davisa Polska przegrała trzy lata temu z Portugalią (0:4) i w rok później z Japonią (0:4).

W poprzednim sezonie pokonaliśmy – z Hurkaczem w składzie – Uzbekistan (4:0), w meczu o awans do kwalifikacji do finałów – już bez najlepszego polskiego tenisisty - ulegliśmy Korei Płd. (1:3). W ten weekend Koreańczycy mierzą się z Czechami, a my z Gruzją, co dobrze pokazuje, o co toczy się gra w tym roku.

Puchar Davisa. Kto zagra z kim? Transmisje

Początek meczu w piątek (31 stycznia) o godz. 10:00 czasu polskiego. W pierwszej parze zagrają Majchrzak z Bakszi, potem na kort wyjdzie Kaśnikowski, który będzie miał za rywala Purceładze.

Sobota w New Sport Palace zacznie się od rywalizacji debli: Zieliński/Drzewiecki - Metreweli/Czemaładze (9:00), a potem - w zależności od wyniku (gra się do trzech wygranych meczów) odbędą się single: Majchrzak - Purtseładze, Kaśnikowski - Bakszi.

Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.