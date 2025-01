O Federerze i pożytkach z podróży

Z Federerem było podobnie, dlatego – choć Szwajcarzy muszą być z niego dumni – może śmiało uchodzić za tenisowego bezpaństwowca, podziwianego na każdym korcie świata.

Interesujący się tenisem z gazetowych tekstów o Federerze i kilku książek o nim mogli już dowiedzieć się, że Szwajcar nie od początku był artystą rakiety, że jako nastolatek bywał nieznośny na korcie i poza nim. Potrzebna była praca wielu ludzi z jego otoczenia, rozsądek rodziców oraz autorefleksja samego Federera, aby stał się tym, kim jest dzisiaj. Clarey rozmawia chyba ze wszystkimi ludźmi, którzy mieli swój udział w tej przemianie.

Z tych rozmów można dowiedzieć się także, jak wielki wpływ na tenisistę miało to, że dzieciństwo spędził w niemieckojęzycznej Szwajcarii znaczną część młodości wśród rodaków francuskojęzycznych, a wakacje to zwykle była podróż do ojczyzny matki, czyli RPA. To właśnie wtedy ukształtował się ten Federer multi-kulti, na długo przed tym, jak globalnie gwiazdorski status zapewnił mu tenis.

Ten status jest tym bardziej godny podziwu, że wykuwał się w czasach, gdy Federer wcale nie był władcą absolutnym, wprost przeciwnie.

Christopher Clarey MAESTRO. PIĘKNA GRA ROGERA FEDERERA Przeł. Mateusz Grzywa, SQN, Kraków 2025 Foto: SQN

Stałe miejsce w sercach kibiców

Pod względem czysto sportowych osiągnięć Novak Djoković i Rafael Nadal nawet go prześcignęli, ale żaden z nich nie ma w sercach kibiców (oczywiście poza Serbią i Hiszpanią) i na marketingowym rynku takiej pozycji jak Federer. Ludzie go podziwiali także wówczas, gdy zdarzało mu się nosić koronę z nieco zbyt arystokratyczną ostentacją. Nadal pracował wtedy na wizerunek „króla z ludu”, a Djoković budował swą antysystemową reputację.