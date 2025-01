Iga Świątek zagra w Polsce. Znamy miejsce i rywala

W wyniku ataku nożem przez pijanego mężczyznę, do którego doszło w Siedlcach, zmarł 64-letni ratownik medyczny. Do sprawy we wspólnym oświadczeniu odnieśli się minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Politycy zapowiedzieli „podjęcie stanowczych działań w celu zwiększenia ochrony służb medycznych”.