Madison Keys zwyciężczynią Australian Open. Wściekła Aryna Sabalenka

Potem to była kariera pełna wzlotów, ale jednak częściej, upadków. Dziś ma dwa razy mniej zwycięstw niż młodsza od niej o trzy lata Sabalenka. Przechodziła momenty załamania, leczyła kontuzje, marnowała wiele szans. Łącznie pięć razy przegrywała finały turniejów WTA, triumfowała w dziesięciu – ostatni w przededniu Australian Open, w Adelajdzie.

Najważniejsza zmiana w życiu Madison Keys

Zwyciężczyni Australian Open przez lata żyła z piętnem zawodniczki, która zakopała się w tenisowej przeciętności i nie poszła za ciosem. Przed sobotnim finałem statystycy pokazali, że dłużej na swój kolejny wielkoszlemowy finał czekała Venus Williams (siedem lat i 208 dni), ale Keys musiała się wykazać nie mniejszą cierpliwością (siedem lat 138 dni).

Blisko była w 2023 roku w US Open. Grała wtedy półfinał z Sabalenką, uległa jej 6:0, 6:7 (1), 6:7 (5). Do dziś wspomina ten mecz jako traumatyczne - „rozdzierające serce” - przeżycie, bo „przecież była już tak blisko”. Nie mogła się pogodzić z tą porażką.

Przełom nastąpił wkrótce po tym nowojorskim turnieju. Najpierw na próbę nowym trenerem Madison został Fratangelo, niezły przed laty junior. Docierali się długo. To on przekonał Keys do zmiany stylu gry, żeby była wierna sobie i grała zgodnie ze swoją mentalnością, ofensywnie i odważnie, ale wprowadzając nowe elementy. Przestawił również jej nastawienie. Sportowym szczęściem dla niej nie może być 25. miejsce w rankingu, ale pierwsza dziesiątka. Może i ma prawo marzyć o czymś więcej. - Wykonała niesamowitą pracę - powiedział amerykański szkoleniowiec.

Zrozumieli się tak dobrze na niwie zawodowej, że nie mogli bez siebie żyć. Kilka miesięcy temu wzięli ślub.