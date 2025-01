Słychać było gwizdy. Novak Djoković żegna się z Australian Open

W czwartek nie trenował. Pojawiła się niepewność, czy przystąpi do półfinału, również wśród organizatorów. Na początku spotkania ze Zverevem był żwawy, pewnie dobiegał nawet do skrótów. Serb wytrzymywał długie wymiany. Pierwsze trzy gemy trwały 22 minuty, w trzecim Djoković skutecznie cztery razy bronił się przed przełamaniem.

Z upływem czasu na twarzy 24-krotnego zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych od czasu do czasu pojawiał się grymas bólu. Czuł, że nie zawsze mógł zrobić, to czego chciał i co należy, choć mecz dwóch bardzo inteligentnych zawodników, cały czas był intensywny.

W tie-breaku zdobywali punkt za punkt. Przy 6:5 dla Niemca Serb uderzył precyzyjnie backhandem po linii, dobiegł do siatki, szykując wykończenie akcji i z woleja trafił w siatkę. Chwilę później podziękował rywalowi za mecz, Po spotkaniu tłumaczył, że dobrze zna swój organizm i dalsza gra jego zdaniem nie miała sensu.

Czy Novak Djoković jeszcze wygra Wielkiego Szlema?

Djoković nie przystąpi do swojego 11. finału Australian Open. Do tej pory wszystkie wygrywał. Liczył bardzo na kolejny tenisowy skalp. Zatrudnił Andy'ego Murraya jako trenera głównego, odpuścił końcówkę poprzedniego sezonu, zrezygnował z ATP Finals. Marzył o 25 tytule Wielkiego Szlema i pobiciu rekordu Margaret Court.

Ale wiek rodzi swoje ograniczenia. Roger Federer ostatni turniej wielkoszlemowy – Australian Open – wygrał mając 36 lat, Rafael Nadal – oczywiście Roland Garros – kilka dni po 36. urodzinach. Djoković poprzedni sezon zakończył bez zwycięstwa, choć był w finale Wimbledonu. Ostatnia wygrana w najbardziej prestiżowym tenisowym cyklu to ta z 2023 roku z US Open. Miał wtedy... 36 lat.