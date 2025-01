Tamta impreza w Nowym Jorku była dla niej turniejem życia, bo awansowała do półfinału. Wcześniej była w ćwierćfinale Wimbledonu. Dwa razy na wielkoszlemowych arenach - w Londynie i Nowym Jorku - pokonała Coco Gauff, a w Indian Wells była lepsza od Aryny Sabalenki. Wygrała 46 z 68 meczów. Zakończyła sezon jako ósma zawodniczka świata, WTA nagrodziła ją za „progres roku”.

Navarro właściwie od początku, bo odkąd miała 11 lat, towarzyszy trener Peter Ayers. Oswajał jej perfekcjonizm i szukał kreatywnych dróg rozwoju. To on oraz odpowiadający za przygotowanie fizyczne Brent Thacker zabrali ją na boisko do koszykówki żeby pokazać, jak poprzez krycie w obronie można uczyć się reakcji na ruchy przeciwnika.

Zawsze podkreślali, że musi na korcie, być czujna, obserwować rywala. Trzyma więc głowę wysoko, choć nie za wysoko. - Nie mam może jeszcze takiej niezachwianej pewności siebie, jak dziadek, ale pracuję nad tym - mówiła „Sports Illustrated”. - Uwielbiam robić rzeczy na swój unikalny sposób, nie chcę po prostu pasować do tłumu. Myślę, że pod tym względem jesteśmy z dziadkiem podobni.

Mecz Iga Świątek – Emma Navarro rozpocznie się nie przed 3.00 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie i na platformie Max.