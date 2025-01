Australian Open. Iga Świątek obiecująco. Trudny los Huberta Hurkacza

Białorusinka nie ma łatwego losowania. Już w czwartej rundzie może spotkać się z Andriejewą. W półfinale jej teoretyczną rywalką może być Coco Gauff.

A Australii Sabalenka broni 2000 punktów i gdyby odpadła w pierwszych rundach, przy dobrych wynikach Świątek bądź Gauff, może stracić pozycje liderki rankingu.

Trudne losowanie Huberta Hurkacza

Po wielu kłopotach i zmianach Hubert Hurkacz przystępuje do pierwszego w tym roku Wielkiego Szlema „dopiero” z 18 pozycji w światowych notowaniach. W ubiegłym roku Polak dotarł do ćwierćfinału Australian Open, w którym uległ Sebastianowi Kordzie.

Wrocławianin w pierwszej rundzie trafia na Tallona Griekspoora (40. ATP). Z Holendrem przegrał w ubiegłym roku w Rotterdamie, uległ mu też w 2023 roku na trawie w Halle. Polak pokonał tego rywala na Roland Garros (2023) i w Bazylei (2023).

Ewentualnie w kolejnej rundzie Hurkacz może trafić na Serbów, albo na Miomira Kecmanovicia albo na Duszana Lajovicia. Trzecia runda to rywal rozstawiony i z losowania wynika, że byłby to Holger Rune, a już w IV rundzie Polak może spotkać się z wielkim faworytem turnieju Jannikiem Sinnerem. To bardzo trudne losowanie Hurkacza.