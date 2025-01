Prowokator Nick Kyrgios. Jannik Sinner i Iga Świątek wzięci na cel

Po jego złośliwym komentarzu o związku Jannika Sinnera z rosyjską tenisistką Anną Kalinską, przedtem partnerką Australijczyka, widzowie domagali się zwolnienia go z pracy w telewizji. Finalista Wimbledonu odnalazł stare zdjęcie z eksdziewczyną, zamieścił je na swoim profilu z podpisem: „Drugi serwis”.

Nick Kyrgios chce pojedynku z Jannikiem Sinnerem

Ostatnio Australijczyk stał się „ekspertem” od spraw dopingowych. Widoczna niechęć do Sinnera dała o sobie znać w komentarzach na temat braku zawieszenia dla włoskiego lidera rankingu ATP po pozytywnym wyniku testu dopingowego. W marcu ubiegłego roku u zwycięzcy dwóch ubiegłorocznych Wielkich Szlemów wykryto klostebol, który przeniknął do jego organizmu podczas zabiegów u fizjoterapeuty. Świat dowiedział się o tym pół roku później.

Kyrgios nawoływał do dwuletniego zawieszenia. Brak kary (Sinner miał tylko tydzień dyskwalifikacji) uznał za niedorzeczny, „niezależnie od tego, czy było to przypadkowe, czy zaplanowane”. Na portalach toczył długie dyskusje z obrońcami Sinnera. Nie widział żadnych okoliczności łagodzących.

W grudniu, kiedy już ogłosił swój powrót do gry i udział w Australian Open, zapowiedział, że robi to po to, „aby wyjść i zagrać z Sinnerem”. Przyznał, że „nie lubi się z nim”, ale to dobrze dla tenisa, bo tenis potrzebuje odmiennych osobowości i podobnych rywalizacji. W prowokacjach wobec Włocha posunął się jeszcze dalej. Mówił o tym, że – w przypadku meczu między nimi – „podburzyłby widownię przeciw niemu” i „zrobiłby wszystko, żeby wygrać”.

Kontynuacją tej wojenki była reakcja na treningi Sinnera z Crusem Hewittem. Pod postem z ćwiczącym liderem ATP z nastoletnim synem Leytona, świetnego przed laty tenisisty, obecnie kapitana daviscupowej reprezentacji Australii, umieścił pogardliwe komentarze i zamieścił grafikę z igłą.