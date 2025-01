W niedzielę zaczyna się Australian Open. Tenisiści nabierają sił

Tenisistka z Raszyna pozostała na drugim miejscu w rankingu, ale zwiększył się jej dystans – do 1536 pkt – do Aryny Sabalenki i zmniejszyła przewaga nad Gauff (do 1232 pkt). Hurkacz natomiast spadł o dwie pozycje, na 18. miejsce. Wyprzedzili go Lorenzo Musetti i Frances Tiafoe. Za start i zwycięstwa w United Cup dostali: 600 tys. dol. – Świątek, 392 tys. dol. – Hurkacz. Premie otrzymali również rezerwowi: Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński.

Reprezentanci Polski zostają w Australii. W niedzielę rozpoczyna się Australian Open, losowanie pierwszego Wielkiego Szlema w tym roku – w czwartek. W trwających kwalifikacjach grają: Maks Kaśnikowski (przeszedł już pierwszą rundę), Majchrzak i Chwalińska.

Faworytką numer jeden u pań pozostaje broniąca tytułu Sabalenka. Białorusinka wygrała właśnie WTA 500 w Brisbane. W finale pokonała Polinę Kudermietową (57. WTA) 4:6, 6:3, 6:2. Świątek wraz z Gauff i chimeryczną Rybakiną powinny się liczyć w walce o trofeum. Mimo porażki w finale United Cup ma za sobą dobry tydzień.

Przed Polką kilka dni wolnego. Zapowiedziała, że ten czas spędzi na australijskiej plaży, jakby liczyła się z tym, że czeka ją długi i wyczerpujący turniej. Oby tak było.

Finał United Cup

USA – Polska 2:0