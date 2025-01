United Cup. Kazachski tenis. Dziecko, które nauczyło się chodzić

Przez 17 lat odkąd kazachskim tenisem rządzi Utemuratow w kraju powstało 38 kompleksów tenisowych. Kortów nadal jest mało, bo około 400, ale federacja mocno postawiła na dobór kadr. W Kazachstanie pracują trenerzy z Hiszpanii, Chorwacji, z renomowanych, głównie hiszpańskich, akademii.

Dyrektorem federacji, odpowiedzialnym za szkolenie, jest od 2020 roku Irlandczyk Dave Miley. Za zadanie ma wyszkolenie lokalnych trenerów i zawodników. Bez pieniędzy Utemuratowa, którzy przeznaczył na wsparcie rodzimego tenisa ponad 100 milionów dolarów, nie było to możliwe.

Dzięki dotacjom wynajęcie kortów dla dziecka kosztuje około 10 dolarów za godzinę (Utemuratow wspominał, że w latach 90. XX wieku było to od 50 do 100 dol.). 3,5 tys. dzieci trenujących tę dyscyplinę nie płaci za treningi i dostają zwrot za turnieje. Najzdolniejsi w wieku 12-14 otrzymują stypendia w wysokości 15 tys. dol. na rok, a młodzieżowcy i juniorzy w wieku 14-18 lat – 50 tys. dol.

- Wszystko należy do federacji. Jeżeli jutro odejdę, to infrastruktura i system zostaną. Zrobiłem tak, bo to moje dziecko. Nauczyłem go chodzić i teraz musi przygotować się iść własną drogą. Niemniej jako ojciec nigdy nie będę daleko. Chciałem zbudować coś trwałego, co przetrwa – mówi Utemuratow.

Wbrew jego życzeniom lokalny tenis bardziej znamy wciąż dzięki grze Rybakiny czy Bublika niż Kułambajewej. To dziecko wciąż szuka drogi do własnych sukcesów.

Polska – Kazachstan w półfinale United Cup odbędzie się w sobotę, początek godz. 0:30. Transmisja w Polsacie Sport 1