Jak zareaguje Iga Świątek? Powrót po trudnym czasie

Simona Halep, zdyskwalifikowana w 2022 roku najpierw na cztery lata, potem po odwołaniu na dziewięć miesięcy, za stosowanie roksadustatu, mówiła o nierównym traktowaniu jej i Polki. Zarzuciła ITIA, że robiła wszystko, aby ją zniszczyć.

Nikt ani Australijczyk ani Rumunka nie zagłębiali się w prawne niuanse sprawy Polki. Wzięli z komunikatów to co dla nich wygodne i mogło się szeroko rozejść w sieci.

Kto obok Igi Świątek zagra w World Tennis League?

Po wypowiedziach Kyrgiosa organizatorzy WTL natychmiast zmienili skład drużyn. Australijczyk, który wraca do tenisa i miał grać w Team Eagles z Polką, został przeniesiony do Team Kites. Nie wyklucza to możliwości, że zmierzą się ze sobą w mikście, na pewno będą się widywać w szatni Etihad Arena w Abu Zabi. Świątek musi stawić temu czoła. A mecz Eagles z Kites już w czwartek.

W podobnej sytuacji, choć bardziej pod presją kibiców i mediów a nie innych zawodników znalazł się niedawno Sinner. Włoch również został oczyszczony z zarzutów przez ITIA po ujawnieniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Mówił, że na początku nie było mu łatwo grać z tym obciążeniem i powtarzającymi się pytaniami, czy jednak nie jest winny. Ale potem wszystko wróciło do normy.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Mirosław Żukowski: Doping Igi Świątek. Trzeba z tym żyć Historia sportu nauczyła nas, że jeśli chodzi o farmakologiczny doping, bardziej uzasadnione jest domniemanie winy niż niewinności. Czy przypadki Jannika Sinnera i Igi Świątek to wystarczający powód, by zmienić zdanie?

W Abu Zabi Świątek będzie miała w drużynie „Orłów” parę w tenisie i życiu Paulę Badosę oraz Stefanosa Tsitsipasa. Niestety, wypadł z gry Hubert Hurkacz, który za namową nowych trenerów Nicolasa Massu i Ivana Lendla woli dalej szlifować formę na Florydzie. Zastąpi go kazaski tenisista Alexander Szewczenko.