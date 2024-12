Iga Świątek traci punkty w rankingu WTA, choć sezon się skończył

To wynik zawiłości regulaminowych i konsekwencja zawieszenia. Do tej pory Świątek miała dopisane zero punktów z powodu wycofania się z obowiązkowych turniejów w Azji, w Pekinie i Wuhan. Ta kara przestała działać, bo znany jest już oficjalny powód rezygnacji z tych zawodów.

Świątek „zyskała” więc punkty za turnieje w Miami i Stuttgarcie, które wcześniej nie zostały uwzględnione w rankingu.

Kiedy najbliższy turniej z udziałem Igi Świątek?

Świątek wraca do gry w przyszłym tygodniu. od 19 do 22 grudnia wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Wiceliderka rankingu zagra w drużynie „Eagles” z: Hubertem Hurkaczem, Barborą Krejčíkovą i Casperem Ruudem.

W pozostałych zespołach wystąpią m.in.: Sabalenka, Jelena Rybakina, Jasmine Paolini, Paula Badosa, Daniił Miedwiediew, Taylor Fritz i wracający po kontuzji Nick Kyrgios.

Pierwszy oficjalny i punktowany turniej Świątek zagra w Australii. Od 27 grudnia do 5 stycznia uczestniczyć będzie w United Cup. Do reprezentacji Polski, oprócz wiceliderki WTA, powołani zostali: Hurkacz, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie kapitanem narodowej drużyny.