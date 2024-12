Tenisowe ostatki. Maja Chwalińska kończy rok zwycięstwami

23-letnia rówieśniczka Igi Świątek po finałach Billie Jean King Cup w Maladze, gdzie pełniła w reprezentacji Polski rolę rezerwowej, wybrała się do Ameryki Południowej. Cel był jeden – na tyle poprawić pozycję w turniejach niższej rangi, aby wywalczyć rozstawienie w kwalifikacjach Australian Open.

Najpierw zagrała w Buenos Aires. Nie powiodło się. Uległa już w pierwszej rundzie Łotyszce Darji Semenistaji (121. WTA). Prawdopodobnie na porażkę miała wpływ aklimatyzacja i powrót do gry na nawierzchni ziemnej. W Brazylii poszło już dużo lepiej.

Co oznacza zwycięstwo Mai Chwalińskiej w Florianapolis?

W MundoTenis Open we Florianopolis, mieście skąd pochodzi Gustavo Kuerten, rozstawiona z numerem siódmym Chwalińska w singlu odniosła pięć zwycięstw. Straciła tylko jednego seta, z najwyżej rozstawioną (z „dwójką”) Egipcjanką Mayar Sherif (66. WTA). W finale pokonała 6:1, 6:2 Ylenę In-Albon (342. WTA) po meczu trwającym godzinę i 12 minut.

Turniej miał kategorię WTA 125, czyli jest odpowiednikiem męskiego challengera, nie zalicza się go do głównego cyklu. Nagrody dla Polki są jednak znaczące. Za zwycięstwo zarobiła 15 tysięcy dolarów, a w rankingu wzbogaci się o 125 punktów. Oznacza to awans na 128. miejsce w rankingu WTA, najwyższe w karierze. Trudno dziś przewidzieć, czy ta pozycja da rozstawienie w eliminacjach Australian Open (rozpoczynają się 12 stycznia). Istnieje jednak na to szansa.