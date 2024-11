Od rywala do trenera. Novak Djoković ma nowego szkoleniowca

Jest rówieśnikiem Djokovicia. W przeszłości wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe, dwa razy Wimbledon (2013, 2016) i raz US Open (2012). Jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim w singlu. Zaliczany był często do „Wielkiej Czwórki” tenisa wraz z Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem i Djokoviciem.

Novak Djoković i Andy Murray. Wielcy rywale od czasów juniorskich

„Zamierzam dołączyć do zespołu Novaka i pomóc mu w przygotowaniach do Australian Open. Jestem tym bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać, aby spędzić czas po tej samej stronie siatki co Novak” – napisał Murray.

Obaj byli dla siebie wielkimi rywalami, jeszcze w czasach juniorskich, grali przeciw sobie w Les Petits As, nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistów do lat 14. W zawodowym cyklu rozegrali 36 meczów, 25 z nich wygrał Serb. Siedmiokrotnie spotykali się w finałach turniejów wielkoszlemowych. Cztery razy w Australii i raz w Roland Garros, kiedy górą był Djoković, raz w Wimbledonie i US Open – wtedy zwyciężał Brytyjczyk.

Współpraca obu wielkich tenisistów ma trwać do Australian Open, turnieju, w którym Djoković triumfował aż dziesięciokrotnie.