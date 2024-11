Magda Linette dla "Rzeczpospolitej": Wierzę, że jeszcze wygram Wielkiego Szlema

Przyszli do mnie ludzie z WTA, proponując zrobienie materiału "Poznajmy się”. Trochę się uśmiechnęłam, bo wiedziałam, że jestem już bliżej końca niż początku kariery, więc zmienili tytuł na „Poznajmy się lepiej”. Starałam się zmienić narrację na tyle, na ile mogłam.

Poprzedni rok rozbudził apetyt?

Zgadzał się wtedy ranking i dotarłam do półfinału Australian Open, ale rok był trudny, bo po występie w Melbourne zaczęłam zmagać się z ogromnymi oczekiwaniami zwłaszcza wobec samej siebie, a dodatkowo ciągnęły się za mną kontuzje.

Jak się pani czuła, czytając wtedy o sobie, że jest „nową gwiazdą kortów”?

Przyszli do mnie nawet ludzie z WTA, proponując zrobienie materiału „Get to know you” („Poznajmy się”). Trochę się uśmiechnęłam, bo wiedziałam, że jestem już bliżej końca niż początku kariery, więc zmienili tytuł na „Get to know you better” („Poznajmy się lepiej”). Generalnie ta sytuacja bardziej mnie bawiła, niż zaskakiwała. Starałam się zmienić narrację na tyle, na ile mogłam.

Wysokie rozstawienie, ten numerek przy nazwisku, dodaje skrzydeł czy bywa obciążeniem?

Mam wtedy pewność, że w turnieju Wielkiego Szlema nie trafię na kogoś z czołowej trzydziestki, choć szczęścia do losowań zazwyczaj nie mam, skoro jako rozstawiona spotykałam w pierwszych rundach Emmę Raducanu czy Leylah Fernandez. To istotne także pod kątem planowania, zwłaszcza po ostatnich zmianach w tourze. Ten sezon był trudny, ponieważ turnieje z pulą nagród 500 tys. dolarów, które wybierałam, okazywały się wyjątkowo mocno obsadzone. Musiałam grać w eliminacjach, co powodowało pewne zawieszenie. To stało się problemem zwłaszcza pod koniec roku, gdy rywalizujemy poza Europą i trzeba ubiegać się o wizy. Wysokie miejsce w rankingu to więc także ułatwienie logistyczne.

Tegoroczny Australian Open, biorąc pod uwagę obronę zdobytych punktów oraz wspomniane oczekiwania, był największym wyzwaniem w pani karierze?

Tak, zdecydowanie. Nie tylko broniłam punktów, ale też chciałam udowodnić, że jestem w stanie powtórzyć taki wynik. Wyciągnęłam z tego naukę. To doświadczenie mnie wzmocniło i dzięki niemu lepiej radziłam sobie z kolejnymi trudnymi momentami.