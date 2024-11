WTA Finals. Coco Gauff wygrała i bije tenisowy rekord świata

Gauff mogła za triumf w Rijadzie dostać więcej niż 4,8 mln dolarów. Gdyby wygrała wszystkie mecze, jej premia wyniosłaby 5,15 mln dolarów. Ale w ostatnim spotkaniu fazy grupowej uległa Barborze Krejcikovej, co oznaczało wyeliminowanie Igi Świątek.

WTA Finals. Wyjątkowo długi finał. Coco Gauff stała już na straconej pozycji

Wcześniej pokonała Jessicę Pegulę i Igę Świątek. W półfinale wyrzuciła z turnieju Arynę Sabalenkę. Amerykanka jest pierwszą zawodniczką od czasów Kim Clijsters, która w Mastersie pokonała numer 1 i numer 2 światowego rankingu.

W finale stała dwa razy na straconej pozycji, ale się odrodziła. Przegrała pierwszego seta, a w trzecim secie Zheng prowadziła 5:4 i miała podanie, ale straciła serwis. Tie-break – pierwszy w historii tego turnieju – był już popisem solidności Amerykanki i bezradności Zheng. Mistrzyni olimpijska zdobyła tylko dwa punkty. Mecz trwał trzy godziny i pięć minut.

20-letnia Gauff odniosła drugie wielkie zwycięstwo w karierze, po triumfie w US Open w ubiegłym roku. Zwycięstwem w Rijadzie powetowała sobie rozczarowującą postawę w Wielkich Szlemach, w których dwa razy dotarła do półfinałów (Australian Open i Roland Garros) i dwukrotnie odpadała w czwartych rundach (Wimbledon, US Open). Wygrała dwa turnieje – w Auckland i Pekinie, a teraz dołożyła do tego tytuł z Masters.

Najbardziej wartościowe w WTA Finals jest nie tylko rekordowa premia, ale także prestiż tego turnieju.