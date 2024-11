WTA Finals. Co musi się stać, żeby Iga Świątek awansowała do półfinału?

Jest więc wiele do poprawy, ale przecież ma to zrobić zawodniczka, która wiele już na kortach przeszła. Obok niej stoi zaś nowy trener Wim Fissette, a jednym z największych atutów Belga jest umiejętność analizy gry.

WTA Finals. Daria Kasatkina rywalką Igi Świątek

Świątek jeszcze w tym turnieju ma okazję, aby pokazać, że się odradza i wraca do rytmu. Polka w czwartek wyjdzie na kort o 13.30, a jej rywalką będzie niespodziewanie Kasatkina. W środę wieczorem wycofała się z turnieju - z powodu kontuzji lewego kolana - Jessica Pegula. Amerykanka, finalistka US Open, w Rijadzie była bezdyskusyjnie słabsza w pojedynkach z Gauff oraz Krejcikovą. Nie ugrała nawet seta. Nie miała szans na awans. To również mogło być przyczyną tak nagłej decyzji.

Tenis WTA Finals. Iga Świątek: Nie czuję się zardzewiała

Teoretycznie Świątek ma dobrą okazję, aby wrócić na właściwe tory. Kasatkina musi się zapoznać z nawierzchnią, z warunkami w hali, a to nigdy nie jest łatwe. Bilans spotkań między obiema tenisistkami przemawia zdecydowanie za wiceliderką rankingu, bo Polka wygrała pięć spotkań, a przegrała jedno – w 2021 roku na trawie w Eastbourne.

Trzeba wziąć pod uwagę, że do stresu meczowego, do którego Iga – jak mówi – na nowo się przyzwyczaja, dochodzi jednak presja wyniku. Sytuacja, jak na tenis, jest ponadto bardzo nietypowa. Świątek może bowiem z Kasatkiną wygrać i nie awansować do kolejnej fazy turnieju.