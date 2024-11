WTA Finals. Bitwa na podania dla Qinwen Zheng. Jelena Rybakina wciąż szuka formy

Dopiero w drugim Zheng i Rybakina obie zaczęły grać nieco swobodniej, pojawiły się dłuższe wymiany – większość wygrywała Kazaszka – oraz bardziej efektowne akcje. Chinka znów jako pierwsze przełamała rywalkę, ale dwa kolejne gemy serwisowe straciła. Rybakina tej przewagi nie oddała. Mogła wreszcie szeroko się uśmiechnąć, bo wyglądała, jakby wrzuciła wyższy bieg.

Czytaj więcej Tenis Smutne pożegnanie z Paryżem. Hubert Hurkacz wrócił, ale jakby wciąż go nie było Hubert Hurkacz wyszedł na kort po miesiącu pauzy i w 50 minut przegrał z Aleksem Michelsenem. To było dla Polaka pożegnanie z halą w Bercy, która gości Rolex Paris Masters po raz ostatni.

WTA Finals. Jelena Rybakina czeka na nowe otwarcie. Pomoże jej Goran Ivanisević

Mecz z Zheng był dla Rybakiny dopiero jedenastym w tym półroczu. Kazaszka po Wimbledonie, gdzie dotarła do półfinału, rezygnowała z kolejnych występów. Tłumaczyła się zmęczeniem oraz chorobami – szansę na walkę o medal igrzysk w Paryżu miało jej zabrać zapalanie oskrzeli – choć niektórzy zastanawiali się, czy problemem nie są także relacje tenisistki z trenerem Stefano Vukovem.

Współpracę z Chorwatem zakończyła przed US Open. Dziś już wiadomo, że od nowego sezonu jej szkoleniowcem będzie Goran Ivanisević, który sam wygrał w 2001 roku Wimbledon i był drugim tenisistą światowego rankingu, a jako trener pomógł Marinowi Ciliciowi podbić US Open (2014), a później przez pięć lat doprowadził Novaka Djokovicia do tuzina wielkoszlemowych zwycięstw.

WTA Finals to dla niej turniej przejściowy – już bez Vukova, a jeszcze bez Ivanisevicia. Zakończy go prawdopodobnie po trzech meczach, bo w ostatnim secie to Zheng podniosła swój tenis na wyższy poziom. Była pewniejsza, w jej grze pojawiło się więcej energii. Wygrała seta i mecz. Zarobiła 350 tys. euro, 200 pkt do rankingu oraz nadzieję na półfinał, o który zagra w środę z Jasmine Paolini.