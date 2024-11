WTA Finals. Aryna Sabalenka wciąż jest silna

Czytaj więcej Tenis Iga Świątek wraca do gry. Tenisowa karawana jedzie dalej Ostatni w tym roku indywidualny turniej kobiecego touru zaczyna się w sobotę w Rijadzie. Iga Świątek wraca do gry po długiej przerwie i z nowym trenerem Wimem Fissettem. Stawka jest wysoka, a pula nagród to ponad 15 mln dol.

To było 25. zwycięstwo Sabalenki w drugiej połowie roku, czyli od momentu gdy wróciła do gry po kontuzji barku. Wygrała w tym czasie trzy turnieje (Cincinnati Open, US Open, Wuhan Open) i została liderką rankingu, detronizując Igę Świątek.

Pokonując Zheng na otwarcie WTA Finals zarobiła 350 tys. dol., ale co w tym wypadku dla niej jest ważniejsze, przybliżyła się do zakończenia sezonu na pozycji numer 1. Pokazała też Idze Świątek, że jej forma się nie chwieje i wciąż czuje się mocna.

WTA Finals. Jak poradziła sobie Jelena Rybakina?

W drugim meczu Grupy Fioletowej Jelena Rybakina zagrała z Jasminą Paolini. Kazaszka zatrudniła nowego trenera, Chorwata Gorana Ivanisevicia. Ale czasu na skorzystanie z rad byłego szkoleniowca m.in. Novaka Djokovicia miała mało. Wciąż prezentuje niestabilną formę.

Zwyciężczyni Wimbledonu z 2022 roku popełniała dużo niewymuszonych i niespodziewanych błędów, była nieregularna, przegrała zasłużenie 6:7 (5), 4:6