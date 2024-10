Prawdziwy numer 1. Jannik Sinner wygrywa w Szanghaju

Do tej pory zamieszanie wokół niego nie zaważyło na psychice Sinnera. Od momentu ujawniania sprawy w sierpniu i odwołania WADA we wrześniu, Włoch gra tak dobrze jak przez cały sezon, nadal wygrywa. Musi się jednak liczyć z najgorszym scenariuszem i karą nawet dwuletniej dyskwalifikacji. Wydaje się, że przy obecnej sportowej formie Sinnera to jedyna możliwość, by stracił pozycję lidera rankingu.

ATP 1000 Rolex Shanghai Masters (pula nagród 10 298 535 dol.)

Jannik Sinner (Włochy, 1) – Novak Djoković (Serbia, 4) 7:6 (4), 6:3