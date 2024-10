Czy Iga Świątek może stracić prowadzenie w rankingu WTA?

Tymczasem Sabalenka konsekwentnie zmierza do pozycji liderki WTA. Do tej pory pierwsza w rankingu była przez siedem tygodni, od 11 września do 23 października ubiegłego roku. Wyprzedziła Igę Świątek, ale Polka, dzięki zwycięstwu w Pekin Open 2023, odzyskała pozycję najlepszej tenisistki na świecie i jest nią do dziś.

Wydawało się, że przewodzi tenisowemu światu niezagrożona. Wyczerpujący sezon – z pięcioma zwycięskimi finałami (Doha, Indian Wells, Madryt, Rzym, Roland Garros), z igrzyskami olimpijskimi w kalendarzu – daje się jednak teraz we znaki 23-letniej tenisistce z Raszyna. Świątek nie zagrała na razie w żadnym z azjatyckich turniejów. Może wystąpi w rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu kolejnym „tysięczniku” w Wuhan.

W rankingu WTA Polka zgromadziła w tej chwili 10 885 punktów. Wyprzedza Sabalenkę o 2169 punktów. To stan na dziś. W poniedziałek sytuacja ulegnie diametralnej zmianie.

Świątek straci 1000 punktów, które zdobyła w Pekinie przed rokiem. Ile zyska Sabalenka? Na razie Białorusinka wychodzi na 0. Jest w ćwierćfinale, czyli podobnie jak w poprzednim sezonie. Dopiero każde kolejne zwycięstwo zapewni jej dodatkowe punkty.

Na teraz wirtualnie różnica między dwiema najlepszymi tenisistkami na świecie wynosi 1069 pkt., ale jeśli Sabalenka wygra Pekin Open zmniejszy się do zaledwie 284 pkt.