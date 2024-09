Dała się ponieść meksykańskiej fali. Magdalena Fręch wygrywa w Guadalajarze

Mówi o ciężkiej pracy i nagrodzie, którą teraz za nią otrzymuje. Nie jest to bowiem zawodniczka, która mogła liczyć na ułatwienie w karierze. Pochodzi z Polski, a więc mimo okazanego talentu nie miała żadnych ułatwień - „dzikich kart” do turniejów najwyższej rangi, kontraktu z agencją menedżerską, sponsorów wierzących w sukces. Musiała przejść tę najtrudniejszą ścieżkę tenisowej drogi bez żadnych ułatwień, z licznymi trudnościami piętrzącymi się po drodze, bez gwarancji jakiekolwiek sukcesu.

Kariera Magdaleny Fręch pełna wielkich trudności

Najlepsza w Polsce w swej kategorii wiekowej dosyć szybko zakończyła mało spektakularną karierę juniorską, a pierwszy turniej zawodowy rozegrała już w 2012 roku, w wieku 15 lat. I tak to się zaczęło. Mozolnie przebijała się w tenisowej hierarchii. Najpierw były wygrane w turniejach najniższej rangi ITF, potem starty w WTA.

W tym czasie przeszła wiele problemów – uciążliwe kontuzje, z długotrwałym urazem nadgarstka, brak pieniędzy na wyjazdy na turnieje. W pewnym momencie swej kariery Fręch nie mogła w Polsce znaleźć sparingpartnera. Szukała rozpaczliwie wśród najlepszych polskich juniorów. Dzięki tym wszystkim kłopotom zahartowała się i zawsze mogła liczyć na wsparcie trenera Andrzeja Kobierskiego, z którym pracuje nieustannie od wieku juniorki do dziś i ani myśli, by to zmieniać.

W Wielkim Szlemie zadebiutowała w 2018 roku i od razu przeszła rundę w Roland Garros. Przez lata balansowała jednak między kwalifikacjami, a turniejami głównym. W pierwszej setce rankingu WTA pojawiła się wiosną 2022 roku. To wtedy również po raz pierwszy zaliczyła start we wszystkich Wielkich Szlemach w jednym roku. Jeszcze poprzedni sezon był niestabilny, ale w tym potrafiła nas zaskoczyć jak w Melbourne na początku roku i teraz w Guadalajarze.