Szczyt rankingu okupuje Sinner, w przypadku którego US Open było demonstracją odporności. Turniej rozpoczął przecież od pytań na temat dwóch pozytywnych wyników testów na obecność w organizmie zakazanego klostebolu – organ kontrolny uznał, że nie było w tym jego „winy ani niedbałości”, ale Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) rozważa apelację – oraz rozstania z odpowiedzialnymi za tę sytuację fizjoterapeutą Giacomo Naldim i trenerem Umberto Ferrarą.

– To było we mnie i wciąż czasami nie daje mi spokoju, przez co zdarzały się momenty, w których trudno było o radość. Moje zachowanie na korcie było inne. Ci, którzy mnie znają lepiej, wiedzą, że coś było nie tak – wyjaśniał już po finale, który wygrał na oczach Taylor Swift, Noaha Lylesa, Lewisa Hamiltona, Patricka Mahomesa i swojej partnerki Anny Kalinskiej.

55 zwycięstw odniósł w 60 tegorocznych meczach Jannik Sinner

Sinner w Nowym Jorku oddał rywalom tylko dwa sety i został czwartym po Matsie Wilanderze, Djokoviciu i Nadalu tenisistą, który w jednym sezonie po triumfie w Australian Open wygrał następnie US Open, za co – jak sam przyznał – sprezentuje sobie nową konsolę. „Jest w stanie podnieść swój tenis na poziom rzadko spotykany nawet w grze Djokovicia będącego u szczytu swojej sztuki. Mam nadzieję, że jego rywalizacja z Alcarazem tylko się zaostrzy” – pisze na łamach „L’Equipe” Wilander.

Włoch zagrał w tegorocznym tourze 60 meczów i doznał tylko 5 porażek: z Tsitsipasem, Miedwiediewem, Andriejem Rublowem oraz dwukrotnie z Alcarazem. Teraz odpocznie, żeby do rywalizacji wrócić pod koniec miesiąca, gdy tenisistów czekają turnieje w Chinach.