Jan Urbański wygrał Bohdan Tomaszewski Cup 2024

- To największy tytuł w mojej karierze. Po raz pierwszy wygrałem imprezę kategorii pierwszej w Tennis Europe, no i udało mi się to w Warszawie, w domu, a z trybun wspierała mnie rodzina. Pomagał mi także trener kadry U-16 Mateusz Czyżewski, za co jestem wdzięczny – mówi Urbański. Polak pokonał w sobotnim finale 7:5,6:4 Holendra Nanda Van de Poela.

Urbański już rok temu był uznawany za jednego z faworytów Bohdan Tomaszewski Cup, ale nieoczekiwanie odpadł wówczas w drugiej rundzie.

Kacper Urbański wygrał Bohdan Tomaszewski Cup

- Chciałem pokazać, że stać mnie na więcej, bo w tamtym roku nie był to najlepszy występ. Byłem bardzo skupiony przede wszystkim na tym, żeby wygrać pierwsze trzy mecze. Jeszcze niedawno wolałem grać gdzieś dalej, z dala od rodziny i znajomych, ale teraz wolę, gdy ktoś bliski jest na trybunach. Fajnie więc, że występuję u siebie w Warszawie – podkreśla Urbański.

Rywalizację kadetek wygrała Bośniaczka Tea Kovacevic, która pokonała w finale 6:2, 6:1 Bułgarkę Walerią Garnewską.