Dlaczego Carlos Alcaraz odpadł z US Open i co to oznacza dla Igi Świątek?

Carlos Alcaraz zapłacił za intensywny sezon i odpadł w drugiej rundzie US Open po porażce z Boticem van de Zandschulpem. Porażka Hiszpana to sensacja, ale takich może być więcej.



Aktualizacja: 30.08.2024 13:14 Publikacja: 30.08.2024 11:51