Był odważny, ograniczył błędy, zwyciężył 6:3. To oznaczało, że po raz pierwszy w karierze zagra piątego seta. Kaśnikowski i Martinez sięgnęli w nim po wszystko, co mają w tenisowym arsenale. To była najlepsza partia spotkania. Wydawało się, że przy wyniku 5:5 rozstrzygnie ją podwójny błąd serwisowy Polaka, ale nasz tenisista w kolejnym gemie wyrównał i doprowadził do super tie-breaka.

Debiutant mierzył się z zawodnikiem, który w turnieju Wielkiego Szlema występuje po raz siedemnasty, ale ten staż nie miał znaczenia, bo nerwy znów zaczęły grać główną rolę. Obaj popełniali błędy i ostatecznie – po 4 godzinach i 20 minutach walki – górą był Hiszpan. Polak zakończył US Open na pierwszej rundzie, lecz dał podstawy, aby wierzyć, że jeszcze do nowojorskiej drabinki wróci.

US Open. Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły, Maria Sakkari przegrała z urazem

Poza turniejem singlistek są już Fręch (WTA 43) oraz Linette (WTA 42), choć obie mierzyły się z niżej notowanymi przeciwniczkami. Fręch przegrała 5:7, 5:7 z Greet Minnen (WTA 75), choć w drugim secie potrafiła odrobić stratę dwóch przełamań. Linette uległa zaś 4:6, 3:6 uznawanej za nadzieję amerykańskiego tenisa 16-letniej Ivie Jović (WTA 387).

Wcześniej z turnieju odpadła rozstawiona z dziewiątką Maria Sakkari. Greczynka przegrała pierwszego seta z Yafan Wang 2:6 i już nie wróciła do gry przez ból barku. Rok temu też zakończyła US Open w pierwszej rundzie, więc na razie spadek w rankingu jej nie grozi, ale jeśli nie wróci do zdrowia, to za chwilę stanie pod ścianą, gdy we wrześniu będzie broniła 900 punktów za zwycięstwo w Guadalajarze.