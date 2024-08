Kim jest Maks Kaśnikowski, jedyny polski debiutant na US Open

Zestawienie jego zarobków jest na razie ubogie– 115 093 tys. dol. w karierze, z czego 57 151 tys. dol. w tym sezonie. Ale już mógł się przekonać ile – także finansowo – daje występ w Wielkim Szlemie. Za przejście pierwszej rundy kwalifikacji ma zapewnioną premię w wysokości 25 tys. dol.

Pojedynki z Carlosem Alcarazem i Holgerem Rune

Kaśnikowski ma 21 lat, a więc urodził się w tym samym roku co Carlos Alcaraz i Holger Rune. O oboma tenisistami spotkał się w kategoriach juniorskich. Z Hiszpanem, czterokrotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych, wicemistrzem olimpijskim zagrał po raz pierwszy w Paryżu w komercyjnym turnieju Longines Future Tennis Aces. Przegrał, podobnie jak podczas zimowych mistrzostw Europy. Obaj mieli wtedy po 12 i 13 lat. Z Rune grał czterokrotnie, za każdym razem górą był Duńczyk.

Mówił, że już wtedy Alcaraz wyróżniał się mocą uderzenia i potrafił wszystko. Rune zapamiętał jako dojrzałego gracza, „odpornego na każdą niedogodność” . W wieku 14 lat Duńczyk został mistrzem Europy. Wczesne suckesy Hiszpana i Rune przyciągnęły do nich sponsorów, zwłaszcza, że pochodzą z krajów, gdzie tenis zawsze był traktowany bardzo poważnie i prestiżowo.

Wygrał z Jerzym Janowiczem i Hubertem Hurkaczem

Młody tenisista Warszawy, aby grać na świecie musiał liczyć na rodziców. Mama jest nauczycielką angielskiego, tata – prawnikiem. Najpierw były treningi w pobliżu domu, w ursynowskim klubie ST Tie-Break u francuskiego trenera Cyrila Kalisa. Były też inne warszawskie kluby. Trenerów miał też kilku, w tym przez krótki okres – bardziej jako konsultanta - Jerzego Janowicza.

Janowicza pokonał w ITF-ie we Wrocławiu, wygrał też z Hurkaczem podczas mistrzostw Polski w Bytomiu. Jako cenne należy traktować zwycięstwo w kanadyjskim challengerze z Vackiem Pospisilem. Czas na kolejne takie wygrane. Najlepiej gdyby doszło do nich już podczas US Open.