Jak Jannik Sinner wykazał, że jest niewinny?

Lider rankingu, zwycięzca tegorocznego Australian Open tłumaczył, że substancja dostała się do jego organizmu w wyniku stosowania zawierającego ją leku w sprayu przez członka sztabu medycznego. Lek o nazwie Trofodermin jest dostępny we Włoszech bez recepty. Fizjoterapeuta zawodnika Umberto Ferrara nabył go w lutym.

Czytaj więcej Tenis Surowa kara bez zbrodni. Kamil Majchrzak wraca do tenisa Kamil Majchrzak opowiada „Rz” o koszmarze, jaki przeżył po oskarżeniu o stosowanie środków dopingujących. Tenisista został zawieszony na 13 miesięcy, choć udowodnił, że zakazana substancja znalazła się w organizmie bez jego wiedzy.

W Indian Wells masaże Sinnerowi codziennie wykonywał inny fizjoterapeuta Giacomo Naldi. Wcześniej miał się skaleczyć skalpelem, którego używał do leczenia odcisków na stopie tenisisty. Trofoderminu używał do leczenia skaleczenia. Klostebol miał się więc dostać do organizmu Sinnera bez jego wiedzy przez skórę.

„ITIA przyjęła wyjaśnienia zawodnika w sparwie klostebolu i uznała, że naruszenie przepisów nie było zamierzone” – czytamy w dalszej części komunikatu. W „New York Times” prawnik lidera rankingu Jamie Singier przyznał, że jego klient jest ofiarą błędu swojego zespołu medycznego, a ITIA nigdy nie zakwestionowała tłumaczenia Włocha.

Kamil Majchrzak potraktowany surowo

W świecie tenisa nie wszyscy zgadzają się z tak łagodną wykładnią antydopingowych przepisów.

„Śmieszne – obojętnie czy to było przypadkowe czy zaplanowane. Jeżeli masz dwa testy z zakazaną substancją, dostajesz karę dwóch lat. Twoje wyniki zostają anulowane. Krem do masażu. Tak, fajnie” – napisał na portalu X finalista Wimbledonu z 2022 roku, Australijczyk Nick Kyrgios.