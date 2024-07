Paryż 2024. Dlaczego Danielle Collins uważa, że Iga Świątek jest nieszczera?

Korespondencja z Paryża

Ćwierćfinał turnieju olimpijskiego singlistek, w którym Świątek wygrała z Collins (6:1, 2:6, 4:1), wywołał duże emocje, a kończąca po sezonie karierę Amerykanka w strefie wywiadów zarządziła jeszcze dogrywkę. Wiedzieliśmy, że zakończeniu spotkania - kiedy tenisistki zazwyczaj sobie gratulują oraz życzą powodzenia - doszło do wymiany zdań, która Polkę zaskoczyła.

- Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Wiele się dzieje przed kamerą czy wśród ludzi, ale to, co jest w szatni, to już inna sprawa. Nie mam tu zbyt miłych doświadczeń. Nie potrzebuję, aby ktokolwiek był nieszczery. Niech ludzie zachowują się tak, jak czują. To akceptuję. Ja nie potrzebuję fałszu - oznajmiła Collins.

- Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w jej kierunku - mówi Świątek. - Chciałam raczej pogratulować udanej kariery, bo to jej ostatni rok w turze. Nie wiem więc, o co chodziło. Nie miałyśmy żadnych interakcji, które mogłyby spowodować, że tak by powiedziała, a kiedy miała przerwę medyczną, zapytałam, czy wszystko ok. Nie byłoby tam niczego, co mogłoby sprawić, że byłabym nieszczera.

Paryż 2024. Dlaczego Danielle Collins poddała mecz z Igą Świątek?

Collins długimi momentami grała ze Świątek świetny mecz, a jej bezkompromisowa ofensywa sprawiła, że Polka zaczęła popełniać błędy. Po drugim secie, który wygrała, nasza tenisistka zeszła na przerwę i wróciła na kort po dziewięciu minutach. Obroniła własny serwis, przełamała Collins, potężniała z każdym punktem. Wreszcie Amerykanka poprosiła o przerwę, a przy 1:4 poddała mecz.