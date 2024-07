Mały książę. Carlos Alcaraz wygrywa Wimbledon

Sukcesem dla Djokovicia był udział w tegorocznym Wimbledonie. 5 czerwca przeszedł zabieg atroskopii kolana. Występ w Londynie stał pod znakiem zapytania. W pierwszej wersji sam zawodnik mówił, że jest niemożliwy. Rehabilitację przechodził w Paryżu, w Belgradzie i Czarnogórze. Na nogi postawił go francuski fizjoterapeuta Jean-Georges Cellier, specjalista od kolan piłkarzy Ligue 1, a z tenisistów m.in. Richarda Gasqueta.

Serba nigdy nie można lekceważyć. Potrafił wygrywać Australian Open z naciągniętymi mięśniami brzucha, a w ubiegłym roku mimo kontuzji nogi. Ma nadzwyczajną odporność na ból i jeszcze większą motywację do zwycięstwa, w tym roku w Wimbledonie szczególną, bo grał również o wyrównanie rekordu ośmiu zwycięstw Rogera Federera.

Niespodziewane kłopoty Alcaraza pod koniec meczu

Nawet w pełni zdrów i ambitny jak zawsze Djoković to za mało na „tenisisty totalnego” jakim jest obecnie Carlos Alcaraz. Hiszpan zagra ten finał według najlepszej recepty na zwycięstwo. Grał szybko, regularnie, intensywnie. W defensywie był nie do przebicia, przy kontratakach nie do zatrzymania. Serb próbował, wprowadzał plan B i C, starał się atakować przy siatce. Był nieskuteczny.

Przez dwa sety Hiszpan nie stracił serwisu, tylko raz był zagrożony jego utratą. Dwukrotnie przełamywał Serba w pierwszym i drugim secie, raz w trzecim, w samej końcówce. Wtedy zaczęły się kłopoty Hiszpana i na chwilę wrócił dobrze znany – zadziorny, nieustępliwy i nieobliczalny – Djoković. Inna sprawa, ze wykorzystał strach przed tak szybkim zwycięstwem Alcaraza.