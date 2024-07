Gem, set, Novak. 37. wielkoszlemowy finał Novaka Djokovicia

Czytaj więcej Tenis Tak miało być. Carlos Alcaraz będzie bronił tytułu Carlos Alcaraz zagra w niedzielę o obronę tytułu mistrza Wimbledonu. Hiszpan po kłopotach na początku meczu pokonał 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:4 w półfinale Daniiła Miedwiediewa.

Do wyrównanej walki doszło jedynie w drugim secie. Musetti przełamał Serba na samym początku, ale w szóstym gemie stracił tę przewagę. Doszło do tie-breaku, w którym dominującą stroną był Djoković. Podobnie jak w całym trzecim secie. Kontrolę przejął w pierwszym gemie i zachował ją do samego końca.

W finale Wimbledonu Djoković wystąpi po raz dziesiąty. Do tej pory przegrał tylko dwukrotnie – w 2013 roku ku wielkiej radości Brytyjczyków z Andy Murrayem i 12 miesięcy temu po pięciosetówce z Carlosem Alcarazem. Hiszpan pewnie pokonał Daniiła Miedwiediewa w pierwszym półfinale. Serb będzie miał okazję do rewanżu. A on bardzo lubi takie wyzwania.

Transmisje finału kobiet Wimbledonu w sobotę od godz. 14:45, finału mężczyzn w niedzielę od godz. 14:45 — obie w Polsacie Sport 1