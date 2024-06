Roland Garros. "Czy on jest nadczłowiekiem?". Novak Djoković dokonał niemożliwego

Djoković kulał. Zdarzały się akcje, w których w ogóle nie ruszał piłki, jakby magazynował energię albo — jak dowiedzieliśmy się po meczu — czekał, aż zaczną działać środki przeciwbólowe, bo choć dostał najwyższą możliwą dawkę, to uwalniały się w organizmie 30-45 minut. Jego diesel rozgrzał się w ostatniej chwili, bo Cerundolo prowadził już w czwartym secie 4:2.

Kiedy Serb się chwieje, trzeba go powalić i wbić mu w serce osinowy kołek, ale Argentyńczyk tego nie zrobił. Djoković wrócił więc znad krawędzi i zaczął sięgać po co, to zawsze było jego.

Poczuł krew, odzyskał kontrolę, znów odgrywał monodram. Kiedy się poślizgnął i upadł, zrugał sędziego, który nie zgodził się na ponadprogramowe szczotkowanie kortu. Kilka minut później, gdy w szpagacie odegrał piłkę tuż za siatkę i zdobył punkt, leżąc na korcie, zaczął udawać, że pływa, a my wiedzieliśmy, że blefuje, bo to był już moment, kiedy latał, a kibice zaczynali się unosić wraz z nim.

Roland Garros. Novak Djoković szuka motywacji do tenisa

Rok temu wydawał się niepokonany. Wygrał Australian Open, Roland Garros, US Open oraz ATP Masters i zapowiedział, że w kolejnym sezonie zostanie pierwszym od 55 lat tenisistą, który zdobędzie Wielkiego Szlema, ale wrócił inny. Hegemon, którego można wprawdzie zranić, ale nie da się go złamać, zaczął nagle przypominać człowieka.

Niektórzy podnosili, że zagubił się w dążeniu do perfekcji, próbując poprawić return, który i tak miał najlepszy na świecie. Jego były współpracownik Marco Panichi wskazywał na porażkę z Jannikiem Sinnerem w Pucharze Davisa, która miała pozostawić bliznę na sportowej duszy Djokovicia. Jeszcze inni zastanawiali się, czy w Serbie wciąż płonie miłość do tenis, skoro sam podał to w wątpliwość.