Dziś mecz mistrzyń: Iga Świątek–Naomi Osaka. Złe prognozy dla Huberta Hurkacza

Jakże to inny obraz kobiety, zawodniczki, która trzy lata temu właśnie w Paryżu przeżyła ataki depresyjne. Nie była w stanie rozmawiać z dziennikarzami. Powiedziała, że nie jest w stanie uczestniczyć w konferencjach prasowych, za co groziły jej kary finansowe. W końcu wycofała się z turnieju. „Aby chronić swoje życie psychiczne” – wytłumaczyła.

Naomi Osaka: To dla mnie zaszczyt grać tutaj z Igą

Dziś cieszy się życiem, ale do dawnej formy jest daleko. W Roland Garros Osace nigdy nie szło dobrze. Najdalej grała w trzeciej rundzie. Jest wybitną specjalistką od gry na kortach twardych, dwa razy wygrała Australian Open i dwa razy US Open.

Jest świadoma tego, co ją czeka po południu na Philippe Chatrier. – Kiedy byłam w ciąży oglądam mecze Igi. To dla mnie zaszczyt, że mogę się z nią spotkać właśnie tu, gdzie wygrywała trzy razy. Ale to też wielkie wyzwanie – zapowiedziała Osaka.

Hubert Hurkacz – Brandon Nakashima. Niepewność, czy mecz się odbędzie

Polka i Japonka są pewne, że swój mecz rozegrają. Grają pod zadaszonym kortem. W Paryżu nadal ma padać. Nie wiadomo więc, co z meczem rozstawionego z numerem ósmym Huberta Hurkacza. 27-letni tenisista z Wrocławia ma przystąpić do swojego pojedynku z Brandonem Nakashimą (84. ATP) o godzinie 11. Miejsce – kort Simone Mathieu, czyli trzeci pod względem ważności w paryskim kompleksie. Dachu tam nie ma. Może nastąpić opóźnienie albo przerwa w grze.