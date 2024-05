Iga Świątek i Hubert Hurkacz przestali się mijać

Najwyżej notowana w WTA zawodniczka i dziewiąty na świecie wrocławianin jak na razie nie przegrywają. Polka jest w czwórce najlepszych tenisistek Internazionali BNL d’Italia, a Hurkacz – w ósemce. Przypominają się czasy „polskiego Wimbledonu” z 2013 roku, kiedy w ćwierćfinale doszło do spotkania Jerzy Janowicz – Łukasz Kubot, a Agnieszka Radwańska wystąpiła w półfinale.

Odkąd 22-letnia tenisistka z Raszyna i 27-letni Hurkacz wkroczyli na tenisowe salony, sytuacja, gdy w turniejach łączonych (męskim i żeńskim) czy Wielkim Szlemie wspólnie osiągali znaczący wynik, zdarzyła się tylko raz – w 2022 roku w Miami. Na Florydzie Świątek wygrała, a broniący wtedy tytułu Hurkacz odpadł w półfinale, ulegając Carlosowi Alcarazowi.

Wiele razy się mijali. Kiedy najlepszy Polak w rankingu ATP zaszedł do półfinału Wimbledonu trzy lata temu, jego rodaczka po fachu odpadła w czwartej rundzie. A gdy Świątek triumfowała na Roland Garros oraz w US Open, Hurkacz żegnał się z tymi turniejami we wczesnych fazach.

Iga Świątek przegrała tylko raz z Coco Gauff

Zwyciężczyni dwóch rzymskich turniejów (2021, 2022) – jako najwyżej rozstawiona – jest naturalną faworytką. W półfinale jej rywalką będzie trzecia na świecie Coco Gauff. Zagrają ze sobą już po raz 11. Polka przegrała tylko raz, w najlepszym momencie kariery Amerykanki, zwieńczonym zwycięstwem w ubiegłorocznym US Open, podczas Cincinnati Open.

Na nawierzchni ziemnej, na której rozgrywany jest turniej w Rzymie, panie mierzyły się trzy razy i zawsze na wysokim szczeblu – w półfinale na Foro Italico w 2021 roku, finale Roland Garrosa 2022 i ubiegłorocznym ćwierćfinale w Paryżu. Polka w tych trzech spotkaniach nie oddała 20-letniej tenisistce z Florydy seta, a tylko jeden z nich zakończył się tie-breakiem.